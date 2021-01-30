سلبية مسحة بعثة الأهلي عدا المدير التنفيذي

جاءت المسحة الطبية، التي أجراها جميع أفراد بعثة الأهلي فور وصولهم قطر مساء الجمعة، سلبية عدا محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

وجاءت مسحة مرجان إيجابية رغم أن آخر مسحة خضع لها في مصر كانت سلبية، والتي أجراها قبل السفر لقطر بساعات قليلة.

وتم عزل مرجان عن البعثة وستجرى له مسحة جديدة خلال 72 ساعة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية 2020 الذي تستضيفه قطر من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة مضيفه الدحيل، بطل قطر، يوم الخميس في الدور ربع النهائي.

والفائز من المواجهة يلعب ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.