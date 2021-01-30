سلبية مسحة بعثة الأهلي عدا المدير التنفيذي

السبت، 30 يناير 2021 - 14:11

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي بالبدل الرسمية استعدادا لـ كأس العالم للأندية

جاءت المسحة الطبية، التي أجراها جميع أفراد بعثة الأهلي فور وصولهم قطر مساء الجمعة، سلبية عدا محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

وجاءت مسحة مرجان إيجابية رغم أن آخر مسحة خضع لها في مصر كانت سلبية، والتي أجراها قبل السفر لقطر بساعات قليلة.

وتم عزل مرجان عن البعثة وستجرى له مسحة جديدة خلال 72 ساعة.

أخبار متعلقة
المقاصة لـ في الجول: لا نمانع بيع مروان حمدي لـ الزمالك نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس وسانتوس.. لقاء مختلف ومتفرد وتاريخي أشرف قاسم: مروان حمدي ومهاجم كوتوكو مرشحان لخلافة مصطفى محمد.. ورفضنا عرض الوداد لضم أوناجم

ويستعد الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية 2020 الذي تستضيفه قطر من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة مضيفه الدحيل، بطل قطر، يوم الخميس في الدور ربع النهائي.

والفائز من المواجهة يلعب ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في مصير أوناجم مع وصول عرض جديد من الوداد 2 دقيقة | ميركاتو
التعادل يحكم قمة أرسنال ويونايتد في مباراة الفرص المجنونة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل مثير بين الإسماعيلي وبيراميدز 10 دقيقة | الدوري المصري
بثنائية في سامبدوريا.. يوفنتوس يضيق الخناق على ميلان 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه والمحمدي على الدكة ضد ساوثامبتون 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي ليبرتادوريس – روني ومينينو يقودان بالميراس.. ومارينيو وسولتيدو أمل سانتوس 37 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي في قطر - تأهيل وليد وهاني.. وتقسيمة قوية بين اللاعبين من موسيماني 39 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر بيتوني: زيدان منعنا من إقحام قلب دفاع.. والقتال في الحمض النووي لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك