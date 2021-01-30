المقاصة لـ في الجول: لا نمانع بيع مروان حمدي لـ الزمالك

أوضح سيد متولي المدير الرياضي لنادي مصر المقاصة أن فريقه لا يمانع بيع المهاجم مروان حمدي إلى الزمالك.

مروان حمدي النادي : مصر للمقاصة الزمالك

وقال متولي لـFilGoal.com:"لو كان عرض الزمالك جادا لشراء اللاعب وبمقابل مالي مناسب سنوافق على الفور".

وأضاف "المهندس أحمد عبد الخالق رئيس النادي لا يمانع الصفقة ويرحب بالتعامل مع ناد كبير مثل الزمالك".

ويسعى الزمالك لتدعيم قائمته بمهاجم بعد إعارته للاعب مصطفى محمد إلى جالاتاسراي التركي.

وكشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق والمشرف العام على الكرة في النادي أن مروان حمدي (24 عاما) مرشح بقوة ليكون بديل مصطفى محمد. (التفاصيل)

ويلعب مروان في المقاصة منذ 2017 حين رحل عن النصر، وأعاره الأول إلى وادي دجلة في الموسم الماضي.

وشارك مروان في 47 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا، منها 4 في الموسم الحالي، وأرسل تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد مروان مع المقاصة إلى صيف 2022.

وشارك اللاعب في مباراتين دوليتين مع الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.