المقاصة لـ في الجول: لا نمانع بيع مروان حمدي لـ الزمالك

السبت، 30 يناير 2021 - 13:14

كتب : حامد وجدي

مروان حمدي

أوضح سيد متولي المدير الرياضي لنادي مصر المقاصة أن فريقه لا يمانع بيع المهاجم مروان حمدي إلى الزمالك.

مروان حمدي

النادي : مصر للمقاصة

الزمالك

وقال متولي لـFilGoal.com:"لو كان عرض الزمالك جادا لشراء اللاعب وبمقابل مالي مناسب سنوافق على الفور".

وأضاف "المهندس أحمد عبد الخالق رئيس النادي لا يمانع الصفقة ويرحب بالتعامل مع ناد كبير مثل الزمالك".

أخبار متعلقة
نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس وسانتوس.. لقاء مختلف ومتفرد وتاريخي أشرف قاسم: مروان حمدي ومهاجم كوتوكو مرشحان لخلافة مصطفى محمد.. ورفضنا عرض الوداد لضم أوناجم لابورتا: ربما يتعاقد باريس مع ميسي لو استمر خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف حصاد منتصف الموسم في الدوري الإيطالي.. رقم قياسي لـ إنتر ودفاع أتالانتا ورونالدو يتفوق على نفسه

ويسعى الزمالك لتدعيم قائمته بمهاجم بعد إعارته للاعب مصطفى محمد إلى جالاتاسراي التركي.

وكشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق والمشرف العام على الكرة في النادي أن مروان حمدي (24 عاما) مرشح بقوة ليكون بديل مصطفى محمد. (التفاصيل)

ويلعب مروان في المقاصة منذ 2017 حين رحل عن النصر، وأعاره الأول إلى وادي دجلة في الموسم الماضي.

وشارك مروان في 47 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا، منها 4 في الموسم الحالي، وأرسل تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد مروان مع المقاصة إلى صيف 2022.

وشارك اللاعب في مباراتين دوليتين مع الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

مروان حمدي مصر المقاصة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاصة لـ في الجول: لا نمانع بيع مروان حمدي لـ الزمالك 15 دقيقة | ميركاتو
نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس وسانتوس.. لقاء مختلف ومتفرد وتاريخي 44 دقيقة | تقرير في الجول
أشرف قاسم: مروان حمدي ومهاجم كوتوكو مرشحان لخلافة مصطفى محمد.. ورفضنا عرض الوداد لضم أوناجم ساعة | الدوري المصري
لابورتا: ربما يتعاقد باريس مع ميسي لو استمر خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف ساعة | الدوري الإسباني
حصاد منتصف الموسم في الدوري الإيطالي.. رقم قياسي لـ إنتر ودفاع أتالانتا ورونالدو يتفوق على نفسه 2 ساعة | الدوري الإيطالي
كلوب: التعاقد مع لاعب ليس أمرا سهلا.. الأندية تطلب مبالغ جنونية 2 ساعة | ميركاتو
شابيكوينسي بطل الدرجة الثانية البرازيلية.. وروشيل "الناجي" من كارثة 2016 يرفع الكأس 2 ساعة | أمريكا
اقترب رحيل القائد؟ ماركا: ريال مدريد وراموس لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك