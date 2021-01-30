الرجل الأخضر عاد إلى بلاده.. هالك ينضم لـ أتليتكو مينيرو

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي، تعاقده مع هالك في صفقة انتقال حر.

وذكر أتليتكو مينيرو أن اللاعب البرازيلي صاحب التسديد الصاروخية سينضم حتى نهاية عام 2022.

وأفاد أتليتكو مينيرو أن هالك سيصل إلى بيلو هوريزونتي خلال أيام للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقد الرسمي.

وقدّم أتليتكو مينيرو لاعبه الجديد بصورة مميزة مستغلا كنيته، وصوّره في هيئة الرجل الأخضر الذي يستقي منه هالك لقبه.

جيفانليدو فييرا دي سوسوا (34 عاما)، المعروف للجميع بـ هالك، رحل مؤخرا عن شانجهاي بورت الصيني، وبات لاعبا حرا.

ويعود هالك للملاعب البرازيلي لأول مرة منذ 16 عاما، إذ لعب لفريق فيتوريا بولاية باهيا مطلع مسيرته، قبل أن ينتقل إلى قارة آسيا.

ومثّل هالك أندية: كاوازاكي فرونتال الياباني، وهوكايدو سابورو الياباني، وطوكيو فيردي الياباني، قبل أن يبدأ مغامرته الأوروبية عام 2008 وينتقل إلى بورتو البرتغالي.

وحقق هالك العديد من النجاحات الفردية والجماعية مع بورتو، إذ توج معه بـ 11 لقبا، أهمها الدوري الأوروبي 2011، كما فاز بلقب هداف الدوري البرتغالي بنفس العام.

لينتقل هالك إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي عام 2012 في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

بعدها أسدل هالك الستار على مسيرته الأوروبية وانتقل إلى الدوري الصيني، وقاد شانجهاي بورت إلى لقب الدوري الصيني 2018، بالإضافة إلى كأس الصين 2019.

ويمتلك هالك 48 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول سجّل خلالها 11 هدفا، وتوج بكأس القارات 2013، كما شارك في كأس العالم 2014.

وكان هالك ضمن المنتخب البرازيلي الذي حصد الميدالية الفضية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2012، وسجّل هدفا في النهائي أمام المكسيك.

ويحتل أتليتكو مينيرو المركز الرابع في الدوري البرازيلي قبل 6 جولات على نهايته، ويبتعد عن الصدارة بفارق 5 نقاط.

ويقود أتليتكو مينيرو المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني السابق لـ تشيلي وإشبيلية والأرجنتين.