ماذا حدث داخل الإسماعيلي بعد 10 جولات.. 7 مدربين والأكثر تعاقدات شتوية

لا نعرف كيف سينتهي موسم الإسماعيلي، لكن المؤكد أن ما يمرون به هذا الموسم ليس طبيعيا ولم يعتادوا عليه.

الإسماعيلي أعلن تعاقده مع دراجان يوفيتش المدرب البوسني لقيادة الفريق رسميا.

مدرب هو السابع لقيادة الإسماعيلي هذا الموسم، بجانب 5 صفقات شتوية كأكثر الفرق إبرام للتعاقدات في مصر خلال شهر يناير.

FilGoal.com يستعرض معكم أحداث غير طبيعية حدثت داخل جدران الدراويش في أقل من شهرين.

بداية الموسم

قبل بداية الموسم، أبرم الإسماعيلي عديد من الصفقات المبشرة بموسم مختلف وعودة للمنافسة مجددا.

الإسماعيلي تعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي، ومحمد صبحي الحارس المخضرم للفريق، ومروان الصحراوي المدافع التونسي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، وفخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي.

في المقابل لم يتخل الفريق عن أيا من نجومه، وعلى رأسهم عبد الرحمن مجدي جناح المنتخب الأوليمبي، وياهر المحمدي قلب دفاع الفريق.

إضافة إلى ذلك، بدأ ريكاردو فيريرا المدرب البرازيلي الموسم مع الفريق بعدما أنهى الموسم الماضي معهم، في بادرة للاستقرار.

مشوار الفريق

بدأ الموسم بتعادل للإسماعيلي أمام النادي المصري في دربي القنال.

الجولة الثانية شهدت تعادل آخر مع الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي الجولة الثالثة، خسر الفريق أمام الجونة بهدفين مقابل هدف.

هنا قرر الإسماعيلي إقالة ريكاردو فيريرا من تدريب الفريق.

توالي المدربين

الإدارة فكرت في التعاقد مع مارك فوتا المدرب الهولندي، لكنهم في النهاية أتموا الاتفاق مع طلعت يوسف لتدريب الفريق.

طلعت يوسف لم يستمر سوى أقل من 48 ساعة ولم يخض أي مران، قبل أن يرحل عن الفريق لأسباب أوضحها فيمل بعد بأنها تخص تدخلات من الإدارة في الأمور الفنية. تعاقد يوم 22 ديسمبر، ورحل يوم 24 ديسمبر.

رحل طلعت يوسف، وجاء الاستقرار على تواجد محمد وهبة في قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب آخر.

وهبة انتصر على أسوان بثنائية، فجاءت فكرة استمراره لمدة أطول.

لكن وهبة خسر أمام المقاولون العرب بهدف. هنا أخطرت إدارة الإسماعيلي، وهبة بأنه سيستمر على رأس قيادة الفريق لحين انتهاء مباراة الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس "البطولة العربية" فقط، وبعدها يتقرر مصيره.

التكليف الجديد لم يرض وهبة، فقرر الاعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق.

هنا جاء دور المدرب الرابع. إدارة الإسماعيلي أسندت تدريب الفريق لـ أبو طالب العيسوي بشكل مؤقت.

أبو طالب العيسوي خسر أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفريق سافر بعد ذلك إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

الإسماعيلي خسر بثلاثية. ودع البطولة وحلم اللقب القريب، لتنفجر الأمور في الإسماعيلية ويخرج جماهير الفريق في تظاهرات مطالبة برحيل إدارة النادي.

أبو طالب العيسوي استمر في قيادة الإسماعيلي، لكنهم خسروا مجددا أمام المقاولون العرب في الدوري بهدف.

هنا قررت إدارة الإسماعيلي رحيل أبو طالب العيسوي، وكان الحل في خالد القماش.

خالد القماش تولى تدريب الإسماعيلي يوم 20 يناير الجاري. يوم 21 يناير أعلن الإسماعيلي إصابة خالد القماش ومساعده عطية صابر بـ فيروس كورونا.

هنا لجأت إدارة الإسماعيلي إلى أحمد العجوز لقيادة الإسماعيلي أمام غزل المحلة في الجولة التاسعة من الدوري. العجوز كان سادس مدرب تلجأ له الإدارة في أقل من شهر ونصف.

الإسماعيلي تعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق. نتيجة جعلت الإسماعيلي قابعا في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط من 8 مباريات في الدوري.

الوضع الحالي

اليوم، أعلن الإسماعيلي تعاقده مع 5 لاعبين دٌفعة واحدة على سبيل الإعارة، ومع مدرب جديد في مهمة لإنقاذ الفريق، وكأكثر فرق الدوري المصري إبرام للصفقات الشتوية هذا الموسم حتى الآن.

الإسماعيلي استعار أحمد العش قلب الدفاع المنتقل حديثا إلى الأهلي، بعد أن نال اللاعب إعجاب لجنة التعاقدات في النادي، وتعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الدراويش تعاقدوا أيضا مع مصطفى الزناري من طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

واكتملت الإعارات باستعارة محمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، وعبد الله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود. (طالع تعاقدات الإسماعيلي كاملة)

أما المدرب الجديد والسابع للفريق الساحلي هذا الموسم بعد 8 مباريات فقط لهم في الدوري ومباراة في البطولة العربية، فهو دراجان يوفيتش المدرب البوسني، ومدرب بريميرو دي أوجوستو الأنجولي سابقا. (تعرف أكثر على المدرب الجديد)

الإسماعيلي يواجه بيراميدز مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري تحت قيادة العجوز مؤقتا، فيما ستكون مباراة سموحة التالية هي الأولى للمدرب البوسني الجديد.

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