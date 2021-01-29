على رأسهم حسين السيد.. الإسماعيلي يعلن استعارة 5 لاعبين

أعلن نادي الإسماعيلي عن ضم 5 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر الإسماعيلي أنه استعار أحمد العش المنتقل حديثا إلى الأهلي، بعد أن نال اللاعب إعجاب لجنة التعاقدات في النادي.

كما أعلن الإسماعيلي عن ضم حسين السيد ظهير أيسر طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

🟡 | الإسماعيلي يضم حسين السيد لتدعيم الجبهة اليسرى حسين السيد إسمعلاوى ⁦✌️⁩ ➡️ https://t.co/x3towAoiJS#IsmailySC pic.twitter.com/iKXIT6T3ZG — Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 29, 2021

وكذلك ضم مصطفى الزناري من طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح بيان الإسماعيلي أن اللاعب نال إشادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

أمّا اللاعب الرابع فهو محمد حسن من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكذلك عبد الله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود حتى نهاية الموسم أيضا.

ويحتل الإسماعيلي المركز 15 في الدوري المصري بعد أن حصد 7 نقاط من 8 مباريات.