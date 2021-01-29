بعد أن تلقى حجارتهم سيلعب لنصرتهم.. لينجارد إلى وست هام

الجمعة، 29 يناير 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد - وست هام يونايتد

أعلن نادي وست هام يونايتد عن التعاقد مع جيسي لينجارد قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

وانتقل لينجارد إلى وست هام لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي في وقتٍ سابق، أن العقد لن يتضمن خيار الشراء.

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ليخرج لينجارد أخيرا من جحيم مانشستر يونايتد، إذ لم يلعب إلا 3 مباريات هذا الموسم كلها في كأس الرابطة وكأس الاتحاد.

وبذلك يرتدي لينجارد قميص وست هام، بعد 5 سنوات تقريبا من مقطع الفيديو الشهير في حافلة مانشستر يونايتد.

المقطع قام لينجارد بتصويره أثناء انبطاحه رفقة زملائه –السابقين- في أرضية حافلة الشياطين الحمر، لتجنب المقذوفات التي أرسلتها جماهير وست هام العدائية نحوهم قبل خوض مباراة الدور الثاني من الدوري الإنجليزي 2015\2016.

لكن بدلا من أن يتملّك الهلع من لينجارد، ظهر بحس ساخر وكوميدي أثناء الفيديو، لتتحول الواقعة إلى كونها طريفة بدلا من مأساوية.

وصرّح لينجارد عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا متحمس، إنه فصل جديد في حياتي، ليس هناك شيء مضمون لكني حضرت هنا للعمل ومساعدة الفريق وإضافة بعض الخبرات".

وأضاف: "هذا هو هدفي الأساسي، أود الاستمتاع بكرة القدم وأن أعود للعب ولمس العشب الأخضر مجددا".

وتابع: "كان هناك الكثير من الأندية المهتمة بخدماتي ، لكني شعرت أن الانضمام لـ وست هام هو القرار الصائب".

وواصل: "تجمعني علاقة سابقة بالمدرب (ديفيد مويس) الذي درّبني في مانشستر يونايتد سابقا، وهو يعرف قدراتي وما أستطيع إضافته".

وأتم: "أعرف أيضا بعض اللاعبين هنا، مثل ديكلان رايس الذي أقابله في معسكر إنجلترا، وأعتقد أنني قادر على التأقلم هنا".

لينجارد (28 عاما) خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، إذ انضم للشياطين الحمر في عمر الثامنة عام 2000.

لاحقا لعب لينجارد معارا إلى أندية ليستر سيتي، وبيرمنجهام سيتي، وبرايتون، ودربي كاونتي في الفترة بين 2012 و2015، قبل أن يتم تصعيده بشكل دائم للفريق الأول لـ مانشستر يونايتد.

وخاض لينجارد إجمالا 210 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، سجّل خلالها 33 هدفا وصنع 20، وتوج معه بأربعة ألقاب.

ويمتلك لينجارد 24 مباراة مع منتخب إنجلترا سجّل خلالها 4 أهداف، وتواجد في القائمة التي حصدت المركز الرابع بكأس العالم 2018.

ويعد لينجارد الصفقة الشتوية الثالثة لـ وست هام، بعد فريدريك ألفيش المُنتدَب من سيلكبورج الدنماركي، والجزائري سعيد بن رحمة الذي تم شرائه بشكل نهائي من برينتفورد بعد لعبه معارا طوال الدور الأول.

ويحتل وست هام يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الصدارة.

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