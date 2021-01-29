حضر مصطفى فرحل دياجني.. وست بروميتش يضم مهاجم جالاتا سراي

الجمعة، 29 يناير 2021 - 22:06

كتب : FilGoal

مباي دياجني - جالاتا سراي

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن ضم مباي دياجني قادما من جالاتا سراي التركي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر وست بروميتش أنه ضم دياجني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من ضم جالاتا سراي لـ مصطفى محمد من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف.

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دياجني (29 عاما) انضم إلى جالاتا سراي في صيف 2019 قادما من قاسم باشا، قبل أن يلعب معارا إلى كلوب بروج البلجيكي في الموسم الماضي.

وسجّل دياجني 11 هدفا في 19 مباراة شارك فيها مع جالاتا سراي هذا الموسم، لينتقل إلى الدوري الإنجليزي.

وسبق لـ دياجني اللعب في يوفنتوس، وأجاكسيو، وليرس، والشباب السعودي، وتيانجين الصيني، قبل أن ينضم إلى قاسم باشا في 2018 ويشكّل ثنائية مميزة مع محمود تريزيجيه وقتها.

ويعد دياجني الصفقة الشتوية الثالثة لـ وست بروميتش ألبيون، بعد روبيرت سنودجراس المنضم من وست هام يونايتد، وأندي لونرجان القادم من ستوك سيتي.

ولا يمتلك دياجني إلا 9 مباريات دولية بقميص بلاده السنغال، أغلبها كان خلال كأس الأمم الإفريقية 2019 في أرض مصر.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، ويسعى للهروب من شبح الهبوط.

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