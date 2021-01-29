بسبب الانتخابات.. المحكمة الرياضية توقف منع أحمد أحمد مؤقتا وترفض طلبا منه ضد فيفا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - رئيس كاف

أعلنت المحكمة الرياضية اليوم الجمعة في بيان رسمي عبر موقعها إيقاف قرار لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لخمس سنوات.

وأوضح بيان المحكمة الرياضية أنه تم تقديم موعد الجلسة النهائية للاستماع إلى 2 مارس مع وضع اليوم التالي بديلا له حال تعذر إقامة الجلسة في موعدها.

وأشارت المحكمة الرياضية إلى أن قرار تقديم موعد المحاكمة جاء حتى لا تؤثر على فرصة إذا ثبت برائته من المشاركة في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي.

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ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الإفريقي في 12 من شهر مارس المقبل.

ومع ذلك أكد البيان أن القرار المؤقت بإيقاف قرار نظيره لجنة الأخلاقيات في فيفا لن يؤثر بأي شكل على الحكم الذي سيصدر في الجلسة النهائية.

وفي السياق ذاته رفضت المحكمة الرياضية طلبا مقدما من أحمد أحمد رغب فيه بمنع فيفا من اتخاذ أي قرار يمنع أو يصعب من مهمته في المشاركة في انتخابات الاتحاد الإفريقي.

أحمد أحمد كاف
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