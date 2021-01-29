مؤتمر جوارديولا: شيفيلد على قيد الحياة.. وأدين بالفضل لمساعدي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بمنافسه المقبل شيفيلد يونايتد.

مانشستر سيتي يستقبل شيفيلد يونايتد على ملعب الاتحاد غدا السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وصرّح جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "أجويرو لن يكون معنا حتى تظهر عينته سلبية. كما أن ناثان أكي ليس متاحا بعد، تماما كما الحال في المباريات الأخيرة".

وعند سؤاله عن إمكانية رحيل إيريك جارسيا إلى برشلونة في الشتاء، أجاب: "لا أريد قول أي شيء بهذا الصدد، إنه لاعبنا، وسوق الانتقالات ينتهي خلال عدة أيام. هو لاعب وشخص رائع، هذا كل ما في الأمر".

🗣"He is our player" Pep Guardiola did not want to talk about the future of Eric Garcia at Manchester City with the Barcelona presidential candidates having their say on his signing recently pic.twitter.com/4gJZURAePo — Football Daily (@footballdaily) January 29, 2021

كما انهال بالإشادة على شيفيلد الذي هزم مانشستر يونايتد الجولة الماضية: "أرى أن شيفيلد يونايتد فريق على قيد الحياة من قبل مواجهته أمام مانشستر يونايتد، هذا واضح من لغة جسدهم، وهذا ليس سهلا بالنظر للنتائج التي يحققونها".

وتابع: "كريس واليدر يستحق الإشادة على حالة الفريق هو وجهازه الفني ولاعبيه، النتيجة أمام مانشستر يونايتد تتحدث عن نفسها، فالكل يعلم مدى صعوبة الفوز في أولد ترافورد".

وأوضح: "أعتقد أن السبب في قدرة شيفيلد على التنافس حتى اللحظة وبقائه على قيد الحياة هو أن اللاعبين كانوا معا منذ مدة ويؤمنون ببعضهم البعض".

وكشف: "بالتأكيد لن أريح جوندوجان غدا، سيلعب المباراة".

واعترف: "لم تعجبني الطريقة التي لعبنا بها في الدربي، ولذلك عدنا لما طبقناه في الموسم الماضية عن طريق مط الملعب لأقصى درجة بواسطة الأجنحة، أما بقية التحسن فيرجع إلى جودة اللاعبين".

وواصل: "في البداية كنا في حاجة إلى التأقلم على قدرات اللاعبين المتاحين وسط الظروف التي مررنا بها، وفي النهاية وجدت أن مط الملعب بالأطراف سيساعدنا ويجعلنا فريقا مستقرا، نركض أقل عندما نمتلك الكرة، وسبب أننا لم نلعب جيدا وقتها أننا ركضنا كثيرا أثناء امتلاك الكرة".

وأكد: "عندما نسيطر على الكرة نصير أهدأ وأكثر صبرا، لكن كل مباراة مختلفة".

وتحوّل للحديث عن دور مساعديه: "رودولفو بورنيل معنا في الجهاز الفني منذ فترة طويلة، وقد ساعدنا كثيرا، خصوصا هذا الموسم".

واستدرك: "من جانبه، لا يتحدث خوانما ليّو الإنجليزية جيدا حتى الآن، لكننا لم نكن لنحقق ما وصلنا إليه بدون تأثيره عليّ".

وأكمل: "خوانما يعرفني جيدا، يعرف ما أحتاج إلى سماعه، ويعرف متى عليه أن ينصت إليّ، يرى أمور لا أستطيع رؤيتها، لديه قدرة نادرة على قراءة المباريات".

وشرح: "في اللحظات الصعبة يكون خوانما قادرا على تهدئتي ورؤية الوضع الحقيقي للفريق وهل نحن في طريقنا للفوز أم الخسارة".

وأتم: "لديه رؤية دائما لا تكون لدي وتأثيره كان مهما، ساعدنا في بعض المشكلات الدفاعية التي واجهتنا بالبداية، يتحدث كثيرا مع اللاعبين اللاتينيين، هو شخص مهم بالنسبة لي وهو ما أحتاجه".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، مع مباراة أقل عن مطارده مانشستر يونايتد صاحب الـ 40 نقطة.