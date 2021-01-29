بثلاثية ثابتة.. المصري يهزم الإنتاج الحربي ويقتحم المربع الذهبي

اقتحم النادي المصري المربع الذهبي واحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري بعد فوز كبير على الإنتاج الحربي جاء من ثلاث كرات ثابتة.

وفاز الممصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.

التشكيل

علي ماهر اختار استمرار أوستين أموتو في هجوم المصري للمباراة الثانية على التوالي، فيما شارك محمد عنتر، وأحمد رفعت، وعمر كمال عبد الواحد من خلفه.

وصف المباراة

فرص الشوط الأول كانت شحيحة. في الدقيقة العاشرة نفذ أحمد شديد قناوي مخالفة للمصري، خرج أحمد يحيى حارس الإنتاج وأمسك بها على مرتين، والحكم إبراهيم نور الدين احتسب مخالفة لصالحه بعد تدخل من أوستين أموتو.

في الدقيقة الـ32 سدد فريد شوقي كرة قوية ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

ومن الركنية، سجل المصري الهدفى الأول. أحمد شديد قناوي نفذ الركنية وأخرجها الدفاع لتصل له مجددا، وشديد هذه المرة أرسل العرضية على رأس أوستين أموتو الذي قابلها برأسية قوية جدا في مرمى الإنتاج مسجلا الأول.

فرصة الإنتاج الحربي كانت في الدقيقة الـ41 وكاد يسجل التعادل. مامادو نياس يصوب بقوة من داخل منطقة الجزاء، وأحمد مسعود يتصدى لها ببراعة.

في المقابل كاد المصري يحسم اللقاء في الدقيقة الـ46 بعد عرضية من أحمد رفعت يبعدها الدفاع، ويقابلها فريد شوقي بتصويبة قوية في القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

المصري كان الأفضل أيضا في الشوط الثاني، فسيطر أداء ونتيجة.

حمادة صدقي مدرب الإنتاج بدأ الشوط الثاني بتبديلين، شارك محمد فييرا ومصطفى البدري بدلا من مامادو نياس وغنام محمد.

في المقابل، شارك إيزي إيميكا في صفوف المصري بالدقيقة الـ59 بدلا من محمد عنتر.

تبديلات المصري استمرت في الدقيقة الـ64 لكن اضطراريا. شارك حسن علي بدلا من أحمد شديد قناوي للإصابة.

وفي نفس التبديل، خرج عمرو موسى المصاب، وشارك محمد صالح بدلا منها. المشاركة هي الأولى للمدافع الفلسطيني منذ 29 مارس 2019 في الموسم قبل الماضي أمام المقاولون العرب.

قتل المباراة

المصري هنا قتل المباراة تماما. أحمد شوشة سجل الثاني في الدقيقة الـ68. ركنية نفذها البديل حسن علي، وقابلها سعيدو سيمبوريه برأسية، ليتابعها شوشة بلمسة في المرمى. الهدف هو الأول لـ شوشة بقميص المصري.

حمادة صدقي تدخل مجددا بدخول محمد سوستة إبراهيم عبد الخالق بدلا من أحمد عفيفي ومصطفى الجمل.

ضغط المصري تواصل، وتحصل أوستين أموتو على ركلة جزاء في الدقيقة الـ75، احتسبها نور الدين بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

أحمد رفعت سجل الركلة بنجاح في المرمى، ليسجل الهدف الثالث. الهدف هو الرابع لـ أحمد رفعت هذا الموسم في صدارة هدافي فريقه.

المعاناة لم تنته

معاناة الإنتاج لم تنته هنا. السيد الشبراوي تعرض لإصابة وغادر الملعب بعدما أنهى الإنتاج تبديلاته.

وفي الدقيقة الـ81 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد بازوكا مدافع الإنتاج بعد تدخل قوي على عمر كمال.

الإنتاج الحربي أكمل اللقاء بـ 9 لاعبين.

وكاد سيمبوريه يسجل الرابع في الدقيقة الـ84 برأسية، مرت بجانب القائم بقليل جدا، لينتهي اللقاء بفوز المصري بثلاثية.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.