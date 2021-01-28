في الجول يكشف سبب استبعاد وليد سليمان وربيعة من السفر لـ قطر رفقة الأهلي

الخميس، 28 يناير 2021 - 23:31

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

تقرر استبعاد الثنائي وليد سليمان ورامي ربيعة من بعثة الأهلي المسافرة غدا للدوحة للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وليد سليمان هو من فضل البقاء في القاهرة بعد تأكده أنه من المستحيل دخوله قائمة الفريق إلا في حالة قهرية لأحد اللاعبين الـ 23 المقيدين.

نجم الأهلي اتخذ قراره أيضا بالنظر لعدم قدرته على التواجد في المباريات مع بقية زملائه كمرافق بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة التي تفرضها اللجنة المنظمة.

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من جهة أخرى، فحسبما علم FilGoal.com فإن رامي ربيعة تم استبعاده بقرار فني من قبل بيتسو موسيماني مدرب الفريق، والذي أبلغ الإدارة الحمراء بعدم رغبته في وجوده ضمن البعثة المسافرة.

كان الأهلي قد قرر في وقت سابق، اصطحاب جميع اللاعبين حتى غير المقيدين بقائمة الـ23 لاعبا إلى قطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل يوم 4 فبراير المقبل في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

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