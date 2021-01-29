تقارير إيطالية: حقبة "سونينج" تقترب من نهايتها مع إنتر.. ومُلاك جدد في فبراير

الجمعة، 29 يناير 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

إنتر ميلان‎

قاربت حقبة "سونينج" مُلاك نادي إنتر الإيطالي من النهاية وفقا للتقارير الإيطالية، وتقترب شركة "BC Partners" من أن تحل محلها في فبراير المقبل.

تقارير أشارت في البداية لتوجه مُلاك النيراتزوري لبيع حصة من أسهم النادي، لكن بيان رسمي نفي نية ستيفن زيهانج رئيس النادي في بيع أي سهم. (طالع التفاصيل)

لكن عقب مباراة فيورنتينا وإنتر في كأس إيطاليا، خرج بيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي وقال: "المُلاك يدرسون الفرص لصالح الإنتر وفيما يتعلق بتاريخ النادي".

أخبار متعلقة
تقرير: أداء إريكسن أقنع كونتي واللاعب مستمر في إنتر من دربي ميلانو إلى إيطاليا.. يوفنتوس يسحق سبال بالـ 4 ويضرب موعدا ناريا مع إنتر في الكأس رائعة إريكسن في +98 تكتب انتصارا لـ إنتر على ميلان في دربي كأس إيطاليا تشكيل دربي ميلانو - لوكاكو في هجوم إنتر.. وإبراهيموفيتش يقود ميلان

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن صندوق الأسهم الخاصة "BC Partners" بدأ في تحليل الوضع المالي لشركة إنتر.

ووفقا لـ "Il Sole 24 Ore" الإيطالية فأن التقييم سيكون أقل من مليار يورو، وقد تُقرر شركة "سونينج" بيع حصة الأغلبية في النادي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن حقبة "سونينج" انتهت مع إنتر ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حيث من المفترض عقد اجتماعا بين الطرفين بحلول منتصف فبراير المقبل.

وستضطر الشركة الصينية لبيع إنتر مع منع الحكومة الصينية للاستثمارات الكبيرة في أوروبا.

وهناك خياران مطروحان: أن تستحوذ شركة "BC Partners" على حصة أقلية في النادي واستكمال باقي الاستحواذ بين 12 أو 24 شهرا.

في حين يريد الصندوق شراء الأغلبية لنادي إنتر مباشرة بالحصول على 51% وترك البقية للشركة الصينية.

إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، وتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا ويستعد لمواجهة يوفنتوس.

إنتر في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرجل الأخضر عاد إلى بلاده.. هالك ينضم لـ أتليتكو مينيرو ساعة | أمريكا
ماذا حدث داخل الإسماعيلي بعد 10 جولات.. 7 مدربين والأكثر تعاقدات شتوية 2 ساعة | تقرير في الجول
نيبوشا: هذه نقاط قوة الدحيل.. وعملت على ضم أوباما للأهلي القطري 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بعد أن تلقى حجارتهم سيلعب لنصرتهم.. لينجارد إلى وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سامي الشيشيني يتحدث لـ في الجول عن كواليس معاناته في أسوان 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري لـ في الجول: وصولنا للمربع نتاج علاج الأخطاء ومجهود كل اللاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
مونديال اليد - نهائي إسكندنافي.. عارضة الدنمارك تطيح بـ إسبانيا 3 ساعة | مصر 2021
إصابة فيراتي وديالو ثنائي سان جيرمان بفيروس كورونا 3 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك