تقارير إيطالية: حقبة "سونينج" تقترب من نهايتها مع إنتر.. ومُلاك جدد في فبراير

قاربت حقبة "سونينج" مُلاك نادي إنتر الإيطالي من النهاية وفقا للتقارير الإيطالية، وتقترب شركة "BC Partners" من أن تحل محلها في فبراير المقبل.

تقارير أشارت في البداية لتوجه مُلاك النيراتزوري لبيع حصة من أسهم النادي، لكن بيان رسمي نفي نية ستيفن زيهانج رئيس النادي في بيع أي سهم. (طالع التفاصيل)

لكن عقب مباراة فيورنتينا وإنتر في كأس إيطاليا، خرج بيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي وقال: "المُلاك يدرسون الفرص لصالح الإنتر وفيما يتعلق بتاريخ النادي".

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن صندوق الأسهم الخاصة "BC Partners" بدأ في تحليل الوضع المالي لشركة إنتر.

ووفقا لـ "Il Sole 24 Ore" الإيطالية فأن التقييم سيكون أقل من مليار يورو، وقد تُقرر شركة "سونينج" بيع حصة الأغلبية في النادي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن حقبة "سونينج" انتهت مع إنتر ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حيث من المفترض عقد اجتماعا بين الطرفين بحلول منتصف فبراير المقبل.

وستضطر الشركة الصينية لبيع إنتر مع منع الحكومة الصينية للاستثمارات الكبيرة في أوروبا.

وهناك خياران مطروحان: أن تستحوذ شركة "BC Partners" على حصة أقلية في النادي واستكمال باقي الاستحواذ بين 12 أو 24 شهرا.

في حين يريد الصندوق شراء الأغلبية لنادي إنتر مباشرة بالحصول على 51% وترك البقية للشركة الصينية.

إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، وتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا ويستعد لمواجهة يوفنتوس.