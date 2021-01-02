زهانج ينفي "بشكل قاطع" شائعات بيع إنتر

السبت، 02 يناير 2021 - 13:31

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - إنتر

نفى ستيفان زهانج رئيس نادي إنتر الإيطالي "بشكل قاطع" شائعات بيع النادي.

وزعمت صحيفة "لا كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن عائلة زهانج الصينية المالكة للنيراتزوري أعطت تفويضا لبنك روتشيلد للعثور على مساهمين أقلية جدد لإنتر، لكن المالكين لا يستبعدون إمكانية بيع النادي.

ليأتي رد إنتر الحاسم عبر بيان رسمي جاء كالآتي:

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"فيما يتعلق بالشائعات التي تم الإبلاغ عنها اليوم، وتحديدا في إشارة إلى إمكانية بيع نادي إنترناسيونالي ميلانو، ينفي الرئيس ستيفن زهانج بشكل قاطع هذه المزاعم الكاذبة ويؤكد أنها لا أساس لها من الصحة".

وكانت الصحيفة الإيطالية قد أشارت إلى سعي إدارة نادي إنتر الإيطالي لإيجاد مستثمر جديد يشتري أسهما.

وكان يبحث ماسيمو موراتي وإريك ثوهير مُلاك النادي السابقين عن شركاء في الماضي، انتهت بييع النادي بشكل نهائي للعائلة الصينية، وهو ما يبدو الآن.

ووفقا للتقرير فأن إدارة النادي الإيطالي تريد إعادة جدولة وتمويل الديون بعدما بدأوا مشروعهم من 2016، حتى لا ينهار.

وأتم التقرير "منعت عائلة زهانج النادي من إبرام التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية الجارية قبل أن بيع لاعبين".

وأعار إنتر البلجيكي رادجا ناينجولان لصفوف كالياري حتى نهاية الموسم، لكن هذا ليس كافيا لإبرام تعاقدات جديدة.

ويعد الدنماركي كريستيان إريكسن أقرب اللاعبين للرحيل في يناير الجاري.

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