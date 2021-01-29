وست هام يضم بن رحمة نهائيا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

بن رحمة - وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعاقده مع الجزائري سعيد بن رحمة بشكل دائم من برنتفورد.

الدولي الجزائري انضم إلى الهامرز على سبيل الإعارة في أكتوبر الماضي من الفريق الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب".

ووفقا لموقع وست هام الرسمي فأن اللاعب وقع على عقد يمتد حتى صيف 2026.

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صاحب القميص رقم 9 خاض 14 مباراة وصنع هدفين في الفوز على فولام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويحتل وست هام المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 20 مباراة بفارق 6 نقاط عن الصدارة.

الجزائري صاحب الـ 25 عاما انضم لـ برينتفورد عام 2018 قادما من نيس الفرنسي.

ولعب بن رحمة 46 مباراة الموسم الماضي مع برينتفورد، ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 10.

هذا الموسم، بدء بن رحمة بنفس القوة ونجح في تسجيل هدفين في 3 مباريات.

وظهر بن رحمة بقميص منتخب الجزائر في 4 مناسبات كان آخرها أمام نيجيريا يوم الجمعة الماضي في لقاء ودي استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

الدوري الإنجليزي سعيد بن رحمة وست هام برنتفورد
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