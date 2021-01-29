جاتوزو: لا احتاج أن يضع أي شخص ثقته بي.. وإذا شعرت بالإنزعاج سأدرب في الكويت

ظهر جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي مستاءً من التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيله عن تدريب الفريق الجنوب الإيطالي.

تقارير إيطالية أشارت إلى أن رينو بات قريبا من الإقالة حال فشل تخطي عقبة سبيزيا في ربع نهائي كأس إيطاليا. (طالع التفاصيل)

جاتوزو قاد نابولي للفوز بنتيجة 4-2 والوصول للمربع الذهبي، بعد ساعات من بيان رئيس النادي الذي يؤكد على استمراره والثقة في تواجده على رأس الإدارة الفنية للبارتينوبي.

وقال رينو لقناة "راي" الإيطالية: "لا احتاج أن يضع أي شخص ثقته بي، يزعجني أن يسألني الناس إذا كان من المفترض أن استقيل، لكن زملائي الآخرين لا يتلقون نفس المعاملة".

وأضاف "استقلت من تدريب ميلان لأنني أدركت أنني لن أقدم أكثر، لكن لن استقيل هنا، أنا هنا أؤدي عملي، عملت لمدة أربع سنوات وهذا رابع موسم لي في نصف نهائي كاس إيطاليا، أود أن أرى كيف سيلعب إنتر دون روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز لمدة شهر".

وأكمل "الرئيس تحدث مع الفريق وأكدّ تواجدي، لكنني لا احتاج هذا، أؤدي عملي، إذا لم يتم تقديره، لن اهتم".

وتابع "وصلنا لنصف نهائي كأس إيطاليا، أنظر أين ريال سوسيداد وألكمار، الناس يتعاملون وكأننا لم نحقق شيئا من خلال تخطي دور المجموعات للدوري الأوروبي".

وواصل "لم يمنحني أحد شيئا، أنا لا أشعر بالاكتئاب، لكن من الصعب الفوز في نابولي، إذا شعرت بالإنزعاج سأدرب في الكويت أو أي مكان آخر".

وأردف "أعرف أن هذا جزء من عملي، لكن سأكمل مهمتي طالما أتحيت لي الفرصة، لكن ما يحدث مؤخرا مبالغ فيه".

وأتم "عندما جئت كان أول سؤال أتوقعه، أنت في عامك الرابع وللمرة الرابعة في نصف نهائي كأس إيطاليا".