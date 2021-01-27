سكاي: مستقبل جاتوزو مرتبط بمواجهة سبيزيا.. وبينيتث الأقرب لخلافته

يبدو أن اسم نادي سبيزيا صار مرتبطا بإقالة المدربين في الدوري الإيطالي مؤخرا.

منذ أسبوع أقصى الصاعد حديثا للدوري الإيطالي روما من دور الـ 16 لكأس إيطاليا بالفوز 4-2 ليصبح مقعد البرتغالي باولو فونسيكا مهددا رغم الفوز في مواجهة الدوري.

ويفكر أوريليو دي لاورينيتس مالك نادي نابولي في إيجاد بدلاء محتملين لـ جينارو جاتوزو المدير الفني الذي يستعد لمواجهة سبيزيا في كأس إيطاليا في ربع النهائي وفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.

جاتوزو عانى من هزيمتين متتاليتين أمام يوفنتوس في السوبر الإيطالي ثم هيلاس فيرونا في الدوري.

وصار نابولي سادسا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن يوفنتوس الرابع.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فأن دي لاورينيتس سيلتقي جاتوزو عقب نهاية المباراة.

وكانت صحيفة "لا كورييري ديللو سبورت" الإيطالية قد أشارت لوجود اتصال مع الإسباني رافائيل بينيتث لاحتمال تعيينه مدير فني للفريق عوضا عن جاتوزو.

المدرب الإسباني رحل عن تدريب فريق داليان برو الصيني بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر. (طالع التفاصيل)

بينيتث البالغ 60 عاما سبق له أن قاد نابولي لمدة موسمين حقق خلالها لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، وفاز في 59 مباراة من 112 في جميع المسابقات.