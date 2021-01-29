تقرير تركي: لإفساح المجال لـ مصطفى محمد.. دياني يقترب من وست بروم

بات السنغالي مباي دياني مهاجم جالاتاسراي على أعتاب الانتقال لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي عقب انضمام مصطفى محمد للفريق التركي.

ووفقا لموقع " hurriyet" التركي فأن النادي الإنجليزي سيدفع 800 ألف يورو لضم المهاجم على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن المهاجم خضع لمسحة طبية تمهيدا لإتمام الانتقال والسفر لإنجلترا، وخرج من قائمة الأسود لمواجهة جازيعنتيب.

دياني (29 عاما) خاض الموسم الحالي 19 مباراة بقميص جالاتاسراي سجل 11 هدفا في جميع المسابقات.

وكان دياني قد لعب الموسم الماضي مُعارا لصفوف كلوب بروج البلجيكي واكتفى بتسجيل 4 أهداف في 9 مباريات.

وست بروميتش ألبيون يحتل المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ سجل لاعبو الفريق 15 هدفا فقط في 20 مباراة.

وعلم FilGoal.com إن مصطفى محمد سيسافر إلى تركيا يوم السبت المقبل من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد.

يحيى علي المفوض من قبل فريق جالاتا سراي لإنهاء الصفقة، يعكف حاليا على إنهاء إجراءات سفر اللاعب في الموعد المحدد، وذلك بعدما بذل جهدا كبيرا خلال الساعات الماضية لإتمام الصفقة مع مسؤولي الزمالك.

وكان فاتح تريم مدرب جالاتا سراي قد طلب من يحيى علي سرعة انضمام اللاعب للفريق، نظرا لحاجته إلى مصطفى محمد في المباريات المقبلة.

كان مصطفى محمد قد وقع أمس الخميس على عقود انتقاله إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة، وفي حضور أحمد يحيى وكيله، ويحيى علي الوكيل المفوض من قبل الفريق التركي.