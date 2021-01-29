تقرير تونسي: مهاجم الصفاقسي يرفض عرض سموحة

الجمعة، 29 يناير 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

كينجسلاي إيدو - الصفاقسي التونسي

يرغب سموحة في ضم النيجيري كينسجلاي إيدو مهاجم الصفاقسي التونسي.

ووفقا لموقع "فوت 24" التونسي فأن المهاجم النيجيري بات مرشحا للرحيل عن الأبيض والأسود التونسي بعدما تلقى عرضا من سموحة و"الذي رغب في ضمه منذ الميركاتو الصيفي الماضي".

وأوضح وكيل اللاعب للموقع التونسي أنه موكله رفض عروض الانتقال لصفوف وفاق سطيف الجزائري والقادسية الكويتي وسموحة.

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وينتهي تعاقد إيدو (24 عاما) بنهاية الموسم الجاري.

وسجل إيدو 4 أهداف وصنع هدفا في 9 مباريات الموسم الحالي في الدوري التونسي ودوري أبطال إفريقيا.

إيدو بدأ مسيرته مع فريق صن شاين ستارز النيجيري في 2013 وحتى 2015 وانضم لـ لوبي ستارز النيجيري.

وفي 2018 انضم لصفوف الصفاقسي وقضى موسم 2018-19 معارا للنجف العراقي.

مع الصفاقسي سجل 11 هدفا وصنع هدفا في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وارتبط اسم سموحة مؤخرا بضم مهاجم ليدعم كتيبة أحمد سامي، إذ طلب النادي ضم عمر السعيد مهاجم الزمالك. (طالع التفاصيل)

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