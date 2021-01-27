خبر في الجول - عمر السعيد يتلقى عرضا من سموحة.. وقرار منتظر من باتشيكو

تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عرضا من نادي سموحة خلال الساعات القليلة الماضية وصل عن طريق وكيله أمير المراكبي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى عرضا من سموحة لاستعارة عمر السعيد حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيتم عرض الأمر على جايمي باتشيكو مدرب الزمالك لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

عمر السعيد صاحب الـ30 عاما انضم إلى الزمالك قادما من وادي دجلة في صيف 2018.

وشارك السعيد خلال الموسم الجاري في 3 مباريات في كل المسابقات.

ولعب عمر السعيد بقميص الزمالك في 59 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 آخرين.