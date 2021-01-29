كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام

سجل لكن الفيديو حرمه الهدف، فاز على مدربه السابق وعاد ليفربول لطريق الانتصارات بإسقاط توتنام بنتيجة 3-1 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء كاملا، والذي كان بمثابة عنق زجاجة لحامل اللقب بعد فقدانه لـ12 نقطة في آخر 5 مباريات من البطولة.

صحف إنجلترا قيمت أداء لاعبي ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم صلاح تجاوز 7 درجات كسادس أفضل لاعبي ليفربول بالتساوي مع جيمس ميلنر.

وكان زميلاه ساديو ماني وترينت أليكسندر أرنولد، صاحبا الهدفين الثالث والثاني على الترتيب، هما الأعلى في التقييم.

لم يسجل صلاح، لكنه ظل متصدرا لترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا.

وقلص ليفربول، رابع ترتيب الدوري، الفارق إلى 4 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي وللأخير لقاء مؤجل.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد يوم الأحد في الجولة 21.