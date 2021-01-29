كلوب بعد إسقاط توتنام: هذا هو ليفربول.. قاتلنا بقوة

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بفريقه بعد فوزه الهام على مضيفه توتنام بنتيجة 3-1 يوم الخميس في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في تصريحات لقناة BT Sport:"سجلنا أهدافا في لحظات مناسبة. اللاعبون المناسبون سجلوا الأهداف. كل شيء جيد، بغض النظر عن إصابة جويل ماتيب".

وواصل "ما رأيته اليوم لا يتعلق بالمستوى، بل من نكون نحن. هذا نحن، اليوم، في الشوط الثاني تحديدا، لعبنا بشخصيتنا، قاتلنا بقوة ولعبنا كرة قدم جيدة قبل كل شيء".

واستمر "لا أتذكر استحواذهم على الكرة كثيرا. دافعنا جيدا أمام هجماتهم المرتدة، كان الأداء جيدا وشاهدت أشياء كنت أنتظرها".

بعد 5 مباريات بلا فوز فقد فيها حامل اللقب 12 نقطة، انتفض ليفربول ليهزم توتنام في عقر داره.

وقلص الفارق إلى 4 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي لكن للأخير لقاء مؤجل.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد يوم الأحد في الجولة 21.