توتو سبورت: ميلان يراقب موقف دوجلاس كوستا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا

وضع ميلان عينه على ضم البرازيلي دوجلاس كوستا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية وفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

الجناح البرازيلي يخوض الموسم الجاري مُعار إلى بايرن ميونيخ الألماني من يوفنتوس.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فأن البافاري مستعد لإخبار يوفنتوس بعدم ضم اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة في ختام الموسم.

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وبدأ ميلان البحث عن مستقبل الجناح البالغ 30 عاما والذي خاض 6 مباريات الموسم الجاري بعدد دقائق بلغ 654 دقيقة في جميع المسابقات.

وما يعيق إتمام التعاقد هو راتب كوستا المرتفع الذي يبلغ 6 ملايين يورو سنويا.

وأضاف التقرير أن ميلان يظل مهتما بالفرنسي فلوران توفان جناح مرسيليا الفرنسي والذي قد ينضم بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

ميلان حتى الآن ضم 3 صفقات في ميركاتو الشتاء وهم ماريو ماندزوكيتش وسواليهو ميتي وفيكايو توموري.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت لرغبة الديافولو في تدعيم الجبهة اليسرى بضم ظهير بالميراس البرازيلي. (طالع التفاصيل)

وانهى ميلان النصف الأول من الموسم الجاري بتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس.

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