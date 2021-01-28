تقارير إيطالية: ميركاتو ميلان لم ينته.. ظهير بالميراس على رادار الروسونيري

بدأ ميلان التحرك لتدعيم الجبهة اليسرى لإيجاد بديل للفرنسي ثيو هيرنانديز.

ووضع الروسونيري عينه على ماتياس فينا ظهير أيسر بالميراس البرازيلي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فأن عمل ميلان في سوق الانتقالات لم ينته بعد وقد يضم صفقة رابعة الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ميلان يبحث إمكانية ضم الصفقة الرابعة.

الأوروجوياني البالغ 23 عاما سيخوض نهائي كوبا ليبرتادوريس بقميص بالميراس أمام سانتوس يوم السبت المقبل الموافق 30 يناير.

وسيحاول ميلان إتمام التعاقد قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية في الساعات الأخيرة.

فينا الموسم الجاري خاض 25 مباراة بقميص الأخضر البرازيلي وصنع 3 أهداف.

وعلى المستوى الدولي خاض 9 مباريات مع منتخب أوروجواي.

وضم ميلان في سوق الانتقالات الشتوية فيكايو توموري وماريو ماندزوكيتش وسوالهيو ميتي.

فيما رحل 4 لاعبين عن صفوف الروسونيري حتى الآن، ليو دوارتي وأندريا كونتي ولورينزو كولومبو وماتيو موساشيو.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة عقب نهاية الدور الأول بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي إنتر.