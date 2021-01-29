مورينيو: خسرنا بسبب أخطائنا.. وكين قد يغيب عدة أسابيع

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن فريقه ارتكب أخطاء عديدة كلفته الخسارة أمام ضيفه ليفربول بنتيجة 3-1 يوم الخميس في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البرتغالي لشبكة BBC:"بدأنا المباراة جيدا لكن قبل تسجيلنا للهدف الذي ألغي بداعي التسلل أظهرنا كيف سنعاني في المباراة، فرصة كبيرة لساديو ماني، خطأ دفاعي كبير. هذا ما فعلناه، الفريق كان منظما جدا في الشوط الأول، وهدف ليفربول الأول جاء من خطأ في نفس المكان".

وأضاف "كان علينا إجراء تغييرات في الشوط الثاني، خسرنا هاري (كين بسبب الإصابة)، اضطررنا لتغيير هيكل الفريق. في الدقيقة الأولى، نفس الخطأ، الهدف الثاني. كانت ردة فعلنا جيدة، ثم خطأ جديد وهدف ثالث".

واستمر "المباراة كانت أشبه بفريق يحاول التغلب على أخطائه. أخطاء فردية رأيتموها، تستطيعون مشاهدة الإعادة ولا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وعلق مورينيو على إصابة قائده كين بالقول في تصريحات صحفية:"كاحلان، الأول بسبب تدخل عنيف من تياجو (ألكانتارا)، الثاني لم أتعرف على مدى إصابته جيدا. تعرض كين للإصابة في كاحليه، الثاني كان أسوأ من الأول، سيغيب عدة أسابيع، لا أعرف تحديدا".

وأتم "بعض اللاعبين لا يمكنك تعويضهم. علينا القتال في غيابهم، ما باليد حيلة".

خسارة توتنام جعلته في المركز السادس في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن ليفربول الرابع.

ويبتعد الأخير بأربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويحل توتنام ضيفا على برايتون يوم الأحد في الجولة 21.