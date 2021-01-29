كلوب ومورينيو يعلنان إصابات قوية لفابينيو وهاري كين

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إصابة مدافع فريقه جويل ماتيب في الكاحل عقب مواجهة توتنام.

وانتصر ليفربول مساء أمس الخميس على منافسه توتنام بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة: "يبدو أن الإصابة خطيرة إنها في الكاحل".

وعن إمكانية ضم مدافع جديد لفريقه قال: "نحن نفكر في كل شيء، إن الأمر يتعلق بالقرار والاختيار الصحيح، نحن بحاجة لإيجاد اللاعب المناسب".

ويعاني ليفربول من أزمة دفاعية طاحنة في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وماتيب ما اضطره للعب بفابينيو وجوردان هندرسون كقلبي دفاع.

أما جوزيه مورينيو مدرب توتنام فأعلن إصابة هاري كين في كاحليه في كلا القدمين.

وبسؤاله عن مدة غيابه قال: "لا أعلم".

وأكمل "لو كان يعاني من إصابة في قدم واحدة لكان تحامل على نفسه لكن الأمر كان صعبا ومؤلما".