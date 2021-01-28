انتهى الدوري الإنجليزي – توتنام (1) - (3) ليفربول.. انتصار الريدز

الخميس، 28 يناير 2021 - 21:28

كتب : FilGoal

هدف روبرتو فيرمينو مع ليفربول ضد توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وليفربول التي تقام ملعب الأول في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 5 دقائق وقتح محتسب بدل من الضائع.

ق65: جووووول ثالث لليفربول عن طريق ماني.

ق58: الفيديو يلغي هدف صلاح بعد مشاهدة الحكم للقطة بداعي لمسة يد على فيرمينو أثناء بداية الهجوم.

ق56: جوووول صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة قوية.

ق49: جووول هويبيرج يقلص النتيجة بهدف أول لتوتنام.

ق47: جووول أرنولد يسجل الهدف الثاني لليفربول.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ق45+4: جووول فيرمينو يسجل الهدف الأول لليفربول.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق4: إلغاء الهدف بداعي التسلل على هاري كين قبل تمريره الكرة لسون.

ق3: جوووول سون يسجل الهدف الأول لتوتنام.

انطلاق المباراة.

ليفربول توتنام
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