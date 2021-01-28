طلائع الجيش يعلن ضم مدافع سيراميكا كليوباترا لتعويض رحيل حسين السيد

قال أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن فريقه قام بضم محمد جمال الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا لتعويض رحيل حسين السيد إلى الإسماعيلي، وذلك عبر إذاعة الشباب والرياضية.

وصرح المهدي: "قمنا بضم محمد جمال ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا".

وواصل "يأتي ذلك تعويضا لرحيل حسين السيد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى الإسماعيلي".

حسين السيد مدافع الأهلي السابق صاحب الـ29 عاما انضم إلى الجيش خلال شهر أكتوبر الماضي ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك حسين السيد بقميص طلائع الجيش خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بكل المسابقات.

وكان مصدر في النادي الإسماعيلي قد أعلن لـFilGoal.com ضم فريقه لـ3 لاعبين من بينهم حسين السيد. (طالع التفاصيل)

محمد جمال الظهير الأيسر لنادي سيراميكا كليوباترا صاحب الـ23 عاما، يلعب مع فريقه منذ عام 2017 حينما انضم إليه قادما من وادي دجلة وصعد معه إلى الدوري الممتاز مع بداية الموسم الجاري.

وشارك جمال كبديل مع كليوباترا في مباراة وحيدة بالدوري كبديل لمدة دقيقة.