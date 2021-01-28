أحمد سمير: نحاول تعويض ما فات.. وشعرت أنني ألعب في حديقة بملعب اتحاد الشرطة

الخميس، 28 يناير 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

أحمد سمير - طلائع الجيش - البنك الأهلي

أوضح أحمد سمير لاعب طلائع الجيش سبب نتائج الفريق الإيجابية مؤخرا بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0.

سمير سجل هدفا رفقة عمرو جمال ليقود فريقه لتسلق جدول الترتيب برصيد 10 نقاط في المركز العاشر. (طالع التفاصيل)

وقال سمير عقب الفوز: "بدأنا الموسم بنتائج سلبية لعدم الانسجام بين اللاعبين الجدد والآن صار هناك تجانس بيننا والأداء يتحسن من فترة لأخرى".

وأضاف "نحاول الفترة الحالية حصد نقاطا لتعويض ما فات، وراضون عن الأداء ونتمنى الاستمرارية".

وأبدى استياءه من سوء أرضية ملعب اتحاد الشرطة قائلا: "أرض الملعب سيئة علينا وعلى البنك الأهلي، أشعر أنني ألعب في حديقة وليس أرضية ملعب في الدوري".

وأتم "الأمر يؤثر على البنك الأهلي أكثر من الفرق الأخرى لأنهم يلعبون جميع مبارياتهم فيما نحن نلعب مباراة واحدة فقط، وهو ما يؤثر على أدائهم".

ومنذ عودة عبد الحميد بسيوني -غاب اليوم بسبب إصابته بكورونا- لقيادة طلائع الجيش حقق الفريق 9 نقاط خلال 5 مباريات، بينما لم يحقق الفريق سوى نقطة واحدة مع طارق العشري في الجولات الـ 5 التي تسبقها.

وتصدر أحمد سمير ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف 4 منها من علامة الجزاء.

أحمد سمير طلائع الجيش الدوري المصري البنك الأهلي
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