أشرف قاسم لـ في الجول: نحتاج لكل لاعبي الزمالك ولن نفرط في أي لاعب

الخميس، 28 يناير 2021 - 17:04

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف قاسم

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إن فريقه لم يوافق على إعارة الثلاثي أحمد عيد ومحمود عبد العزيز ومحمد عواد إلى نادي الإسماعيلي، وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وصرح قاسم قائلا: "لم نوافق على إعارة أحمد عيد ومحمود عبد العزيز ومحمد عواد إلى الإسماعيلي".

وواصل "نحتاج لكل لاعبي الفريق ولن نفرط في أي لاعب، إلا بناء على وجهة نظر الجهاز الفني".

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وأتم "هناك بعض المحاولات للتأثير على لاعبينا لكن ذلك ليس حقيقيا".

وكان الإسماعيلي قد طلب في وقت سابق ضم الرباعي محمد عبد السلام وأحمد عيد وعمر السعيد وحميد أحداد. (طالع التفاصيل)

ورفض الزمالك عرض الإسماعيلي، وشدد أكثر من مرة على أنه لن يرحل أي من لاعبيه خلال النافذة الشتوية الحالية.

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