من ضمنهم أحداد.. في الجول يكشف الرباعي الذي طلب الإسماعيلي استعارته من الزمالك

الأحد، 24 يناير 2021 - 20:20

كتب : أحمد شوقي صلاح ياسر الشريف

سموحة - الزمالك

طلب الإسماعيلي استعارة 4 لاعبين من الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وصرّح مصدر بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "حددنا 4 أسماء من الزمالك للحصول على خدماتهم أو بعضهم على سبيل الإعارة في يناير".

وكشف: "الرباعي هو محمد عبد السلام، وأحمد عيد، وعمر السعيد، وحميد أحداد".

وتواجد وفد من مسؤولي الإسماعيلي في نادي الزمالك اليوم مكونا من علي أبو جريشة، وأحمد عثمان، للتفاوض على استعارة الثنائي.

ومن المقرر أن يعرض مسؤولو الزمالك الأمر على جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بالنادي.

ويحاول الإسماعيلي تدعيم قائمته لتحسين النتائج في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 في ترتيب البطولة ورصيده 7 نقاط بعد خوض 8 مباريات.

وفاز الإسماعيلي مرة وخسر 3 مباريات في الموسم الحالي من الدوري بينما الزمالك فاز في 6 لقاءات وتعادل مرتين.

الزمالك الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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