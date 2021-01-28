فرج عامر لـ في الجول: سعر حسام حسن 40 مليون جنيه ولن يدخل في صفقة تبادلية مع عمر السعيد

قال فرج عامر رئيس سموحة إن فريقه لن يدخل في صفقات تبادلية وإن أراد الزمالك ضم حسام حسن مهاجم فريقه فعليه دفع مبلغ 40 مليون جنيه. مشيرا إلى أن انضمام عمر السعيد مهاجم الزمالك وموافقة فريقه منوطة بهم ولا علاقة لها بالصفقة.

وصرح عامر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com قائلا: "لن نعقد صفقات تبادلية، سعر حسام حسن 40 مليون جنيه".

وواصل "لن يدخل في أي صفقات تبادلية، إن أراد الزمالك منحنا خدمات عمر السعيد فهذا جيد إن لم يرغب فلا مشكلة الأمر منوط بهم".

وأكمل "قمنا بضم محمود شكري من الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة".

ما الذي حدث؟

عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أعلن أن فريقه قد يتوصل لاتفاق مع جالاتاسراي لرحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء للنادي التركي.

كما أعلن أن حسام حسن مهاجم سموحة قد يكون خيارات متاحا.

وصرح سالم عبر قناة "أون تايم سبورتس": وتابع "باتشيكو متحمس لباسم مرسي، لأنه يشبه أيمن حفني محب ومنتمي، ويرغب في العودة بأي شكل".

وأردف "المدرب متحمس وباسم مرحب جدا، والأيام القليلة المقبلة ستشهد جديدا في الموضوع، مع وضع حسام حسن سموحة في الاعتبار، خاصة وأن سموحة يرغب في ضم عمر السعيد".

وواصل "الصفقة سيكون لها شكل معين بعيدا عن الأرقام التي عرضها فرج عامر رئيس سموحة".

واسترسل "لا بد أن يعلم فرج عامر أن الأموال القادمة ليس مخصصة فقط للصفقات بل لتصحيح أوضاع فرق عديدة من الألعاب الأخرى خاصة كرة اليد، كما أن الإدارة وعدتهم بتسوية أمورهم قبل نهاية الشهر".