الزمالك: اليوم ننهي موقف مصطفى محمد.. إعارة إلى جالاتاسراي مع أحقية الشراء

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك إن فريقه بصدد إنهاء إجراءات انضمام مصطفى محمد إلى جالاتاسراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"

وتحدث عصام سالم قائلا: "استقرت الاختيارات على عرض سانت إيتيان، لكن تصريحات رئيس النادي الفرنسي تسببت في غلق باب المفاوضات تماما مهما كانت الظروف".

وواصل "الموقف فرض على إدارة النادي أن تتخذ موقفا".

وأردف "الأمور تعقدت تماما، سانت إيتيان قدم 3 اعتذارات متتالية من رئيس النادي لمدير التعاقدات وبيان آخر".

وأضاف "إدارة الزمالك رفضت تلك الاعتذارات، لأن المسألة وصلت لتشكيك في ذمم".

وأكمل "إدارة الزمالك أكدت مجددا أن باب المفاوضات مغلق مع النادي الفرنسي، بل وقد يحترف مصطفى محمد في أي نادي في العالم إلا سانت إيتيان".

وتابع "الزمالك يجهز لقضية ضد رئيس النادي الفرنسي لأن الأمر وصل للتشكيك في ذمم مسؤوليه".

واستطرد "أغلقنا هذا الملف تماما رغم أن مصطفى يرغب في اللعب في الدوري الفرنسي".

وكشف عن مفاوضات جالاتاسراي قائلا: "موضوع مصطفى محمد سيتم إنهائه اليوم وكل الأمور تسير في هذا الاتجاه لصالح جالاتاسراي إعارة لمدة عام ونصف بنية البيع وبعدها سيتم حسم الأمر وفي حالة الشراء بمبلغ 4 مليون دولار".

وواصل "هناك قناعة لدى مصطفى أن يحصل على ما يمكنه الحصول عليه، وجالاتاسراي فريق قوي محليا وأوروبيا".

وتابع "باتشيكو متحمس لباسم مرسي، لأنه يشبه أيمن حفني محب ومنتمي، ويرغب في العودة بأي شكل".

وأردف "المدرب متحمس وباسم مرحب جدا، والأيام القليلة المقبلة ستشهد جديدا في الموضوع، مع وضع حسام حسن سموحة في الاعتبار، خاصة وأن سموحة يرغب في ضم عمر السعيد".

وواصل "الصفقة سيكون لها شكل معين بعيدا عن الأرقام التي عرضها فرج عامر رئيس سموحة".

واسترسل "لا بد أن يعلم فرج عامر أن الأموال القادمة ليس مخصصة فقط للصفقات بل لتصحيح أوضاع فرق عديدة من الألعاب الأخرى خاصة كرة اليد، كما أن الإدارة وعدتهم بتسوية أمورهم قبل نهاية الشهر".

وتابع "إتمام صفقة مصطفى سيحل مشكلة كبيرة".

وتطرق للحديث عن عودة أيمن حفني للنادي قائلا: "أيمن حفني عبر عن مشاعره تجاه النادي، وهناك ترحيب كبير من الإدارة وقدرت جدا هذه المشاعر الطيبة لديه، وهناك قناعة إدارية بأنه تعرض لظلم شديد خلال المرحلة الماضية، وعرضت عليه الزيارة وشعر اللاعب من خلالها بقيمته لدى الإدارة والجماهير".

وواصل "لكن القرار النهائي في يد باتشيكو، كل ما يمكنني قوله إن باتشيكو سيوافق ولمدة 6 أشهر، وخاصة وأن القائمة تسمح بضم عناصر، ونتمنى أن يستفيد منه الزمالك وليس مجرد إضافة شرفية وأن تتحقق أمنيته بإنهاء مسيرته بقميص النادي".

وأتم "فتح الباب أمام لاعبين سابقين؟ الفريق لن يتحول لمجال للتكريم هناك رأي فني يخص المدرب، وأيمن لو استعاد مستواه البدني والفني سيكون إضافة هامة، الجانب الفني مهم جدا".

وعقد مصطفى محمد مهاجم، جلسة مع إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي الأبيض بشأن ملف احترافه. وطالبه بالموافقة على رحيله إلى سانت إيتيان. (طالع التفاصيل)