استمرار إيجابية مسحة القماش قبل مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز

كشفت المسحة الطبية لخالد القماش المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي عن استمرار إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفني سلبية باستثناء خالد القماش، وأحمد فوزي مدرب الفريق.

ويتولى أحمد العجوز مهمة الإدارة الفنية للمباراة ويعاونه عطية صابر لحين شفاء القماش وفوزي من فيروس كورونا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب بعد خوض 8 مباريات وبرصيد 7 نقاط.

ولم يفز الإسماعيلي سوى في مباراة وحيدة بينما تعادل 4 مرات وخسر في ثلاثة لقاءات أخرى.