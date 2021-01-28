توخيل: فريقي أمام ولفرهامبتون؟ قد يكون أكثر تشكيل غير عادل أشركته في مسيرتي

الخميس، 28 يناير 2021 - 12:51

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي

يرى الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي الإيجابيات بأداء لاعبي الفريق رغم التعادل السلبي أمام ولفرهامبتون في أول ظهور له مع البلوز.

وقال توخيل: "أنا سعيد بالأداء لكن للأسف لم نسجل، إذا اهتممنا بالأداء ستأتي النتائج".

وأضاف "هذا يعطيني شعورا جيدا حيال المستقبل".

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وأكمل "لدينا خليط بين الشباب واللاعبين أصحاب الخبرات، لم استطع اختيار فريقي عقب يوم واحد في التدريبات".

وأردف "هذا التشكيل قد يكون أكثر تشكيل غير عادل أشركته في مسيرتي".

وأتم "فضلنا قليلا أصحاب الخبرات لأننا في منتصف الموسم والأمر ليس سهلا".

وشهدت المباراة استحواذ تشيلسي على الكرة 78.9% وتمرير الفريق للكرة لـ820 مرة وهذا هو الرقم الأعلى لأي فريق في الظهور الأول لمدربه الجديد.

ووصل رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد ولفرهامبتون إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

توماس توخيل تشيلسي الدوري الإنجليزي
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