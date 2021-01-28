سولشاير: لا وقت للشعور بالأسف.. وأتوقع أن يكون أداؤنا أفضل بكثير أمام أرسنال

الخميس، 28 يناير 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

ٍسولشاير - مانشستر يونايتد - ليدز

لا يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد ضرورة لإجراء "تحقيق داخلي" بعد الخسارة من شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1.

سولشاير قال عقب المباراة: "لا وقت للشعور بالأسف على أنفسنا".

وأضاف "فرق أخرى خسرت وتعافت، وقد فعلنا ذلك من قبل".

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وأكمل "أتوقع أن يكون أداؤنا أفضل بكثير يوم السبت".

وأتم "عندما أراهم في الصباح، أتوقع أن أرى مزاجهم يتحسن".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

سقوط الشياطين الحمر جاء ليصبح الأول منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثاني لشيفيلد خلال الموسم الجاري بعدما انتصر قبل جولتين على نيوكاسل بهدف دون رد.

كما أصبح ذلك الفوز هو الأول لشيفيلد يونايتد في ملعب أولد ترافورد منذ عام 1973.

فيما أصبحت تلك الهزيمة هي الأولى ليونايتد بعد 14 مباراة منذ الهزيمة ضد أرسنال في شهر نوفمبر الماضي.

وخلال الموسم الجاري لم يسقط يونايتد خارج ملعبه أبدا، ولكن على ملعبه فهذه هي الهزيمة الرابعة.

بتلك النتيجة تجمد رصيد يونايتد عند 40 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد شيفيلد عند ثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير الدوري الإنجليزي
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