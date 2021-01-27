قناة الزمالك: إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد في سانت إيتيان نهائيا.. ورفض عرض جالاتا سراي

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - زيسكو

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق بشكل نهائي.

وذكرت قناة الزمالك قرار لجنة إدارة النادي بشأن هذا الملف والذي أكدت خلاله أن إدارة النادي أغلقت ملف احتراف مصطفى محمد نهائيا.

وأكدت القناة أن اعتذار النادي الفرنسي للزمالك غير مقبول، وكذلك إصرار مصطفى محمد على الرحيل لهذا لسانت إيتيان وما يفعله حاليا غير مقبول.

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كما كشفت قناة الزمالك أنه بسبب ما فعله مصطفى محمد قررت اللجنة المؤقتة إغلاق ملف احترافه أيضا في جالاتا سراي التركي.

وأن ما يفعله مصطفى محمد بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية والغياب عن المباريات يصعب الأمور أكثر على اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي.

وعقد مصطفى محمد مهاجم، جلسة مع إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي الأبيض بشأن ملف احترافه. وطالبه بالموافقة على رحيله إلى سانت إيتيان. (طالع التفاصيل)

الزمالك مصطفى محمد سانت إيتيان
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