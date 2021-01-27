مونديال اليد – تونس بطلا لـ كأس الرئيس لأول مرة في تاريخها

توجت تونس بطلا لبطولة كأس الرئيس الشرفية لأول مرة في تاريخها على هامش بطولة كأس العالم لليد، مصر 2021.

وفازت تونس على النمسا في نهائي كأس الرئيس بنتيجة 37-33 لتحسم المركز الـ25 في البطولة.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم تونس 19-16 بفارق ثلاثة أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني، استمر التفوق التونسي وفازوا 37-33.

وفي مباراة تحديد المركزين الـ27 والـ28، فازت تشيلي على الكونغو الديموقراطية بنتيجة 35-30. الكوغنو حصدت المركز الـ28 في مشاركتها الأولى تاريخيا بالبطولة.

المغرب أيضا فازت على أنجولا برميات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 27-27، لتحسم المغرب المركز الـ29.

وأخيرا، حسمت كوريا الجنوبية المركز ال31 اعتباريا بعد انسحاب كاب فيردي من البطولة.

وجاء الترتيب النهائي للمراكز من التاسع إلى الـ32 كالتالي:

9- سلوفينيا

10- البرتغال

11- الأرجنتين

12- ألمانيا

13- بولندا

14- الاتحاد الروسي

15- كرواتيا

16- سويسرا (شاركوا بدعوة بعد انسحاب أمريكا)

17- بيلاروسيا

18- البرازيل

19- اليابان

20- أيسلندا

21- البحرين

22- الجزائر

23- مقدونيا الشمالية (شاركوا بدعوة بعد انسحاب التشيك)

24- أوروجواي (الظهور الأول تاريخيا)

25- تونس (بطل كأس الرئيس)

26- النمسا

27- تشيلي

28- الكونغو الديموقراطية (الظهور الأول تاريخيا)

29- المغرب

30- أنجولا

31- كوريا الجنوبية

32- كاب فيردي