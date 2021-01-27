ليكيب: سانت إيتيان سيكمل صفقة مصطفى محمد صباح الخميس

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن اقتراب مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر من الانضمام لنادي سانت إيتيان الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن مصطفى محمد أصبح قريبا للغاية من سانت إيتيان عن أي وقت مضى.

وعلى عكس كل التوقعات سيكون الزمالك أخيرا على وشك السماح لمهاجمه بالانتقال إلى سانت إيتيان، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بين الزمالك وسانت إيتيان تدهورت بشكل كبير بعد تصريحات رومان رومير الرئيس التنفيذي للنادي.

وتوقعت الصحيفة أن تكتمل الصفقة مساء اليوم الأربعاء، أو صباح غدا الخميس على أقصى تقدير.

وبذلك سيدفع نادي سانت إيتيان مبلغ 5 ملايين دولار لنادي الزمالك مقابل الاستغناء عن مصطفى محمد.

وأشارت الصحيفة أنه بحسب مصدر مقرب من هذا الملف فإن المفاوضات التي بدأت بين الطرفين قبل أكثر من شهر على وشك الانتهاء بشكل نهائي.

وعقد مصطفى محمد مهاجم، جلسة مع إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي الأبيض بشأن ملف احترافه. وطالبه بالموافقة على رحيله إلى سانت إيتيان. (طالع التفاصيل)