الاستحواذ وحده لا يكفي.. تشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون في الظهور الأول لتوخيل

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 22:20

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي

فشل تشيلسي في تحقيق الانتصار في الظهور الأول لمدربه الجديد توماس توخيل واكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف مع ولفرهامبتون.

واستضاف تشيلسي منافسه ولفرهامبتون اليوم الأربعاء في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن تشيلسي تولي توخيل مسؤولية تدريب الفريق أمس الثلاثاء خلفا لفرانك لامبارد الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

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وشهدت المباراة استحواذ تشيلسي على الكرة 78.9% وتمرير الفريق للكرة لـ820 مرة وهذا هو الرقم الأعلى لأي فريق في الظهور الأول لمدربه الجديد.

ووصل رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد ولفرهامبتون إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة سوى تصدي روي باتريشيو لتسديدة من حكيم زياش في الدقيقة 20.

ذلك بالإضافة لتصديه لرأسية من أنطونيو رودريجير.

وسدد ماتيو كوفاسيتش كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الثواني الأخيرة كاد كاي هافيرتز يسجل هدفا برأسية لكن مدافع ولفرهامبتوت شتت الكرة بنجاح.

تشيلسي ولفرهامبتون توخيل
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