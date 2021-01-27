انتهى الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (2) شيفيلد.. انتتصار مفاجئ للضيوف

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 21:54

كتب : FilGoal

هدف كين بريان لصالح شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وشيفيلد التي تقام في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

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نهاية المباراة بانتصار مفاجئ لشيفيلد يونايتد بهدفين لهدف.

ق74: جووول ثان لشيفيلد عن طريق أوليفر بوركي.

ق64: جووول ماجواير.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم شيفيلد بهدف دون رد.

ق30: هدف غير محتسب ليونايتد بداعي وجود مخالفة على ماجواير ضد حارس شيفيلد.

ق23: جووول أول لشيفيلد عن طريق كين بريان من رأسية من ركلة ركنية من الناحية اليسرى.

ق17: تسديدة من بيلي شارب لكن دي خيا تألق وتصدى له.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد شيفيلد
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