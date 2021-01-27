انتهى الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1) - (2) شيفيلد.. انتتصار مفاجئ للضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وشيفيلد التي تقام في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

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نهاية المباراة بانتصار مفاجئ لشيفيلد يونايتد بهدفين لهدف.

ق74: جووول ثان لشيفيلد عن طريق أوليفر بوركي.

ق64: جووول ماجواير.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم شيفيلد بهدف دون رد.

ق30: هدف غير محتسب ليونايتد بداعي وجود مخالفة على ماجواير ضد حارس شيفيلد.

ق23: جووول أول لشيفيلد عن طريق كين بريان من رأسية من ركلة ركنية من الناحية اليسرى.

ق17: تسديدة من بيلي شارب لكن دي خيا تألق وتصدى له.

انطلاق المباراة.