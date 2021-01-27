التشكيل – عودة مارسيال لقيادة هجوم يونايتد ضد شيفيلد.. وتيلليس أساسي

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي عودة كل من أليكس تيلليس وأكسيل توانزيبي ونيمانيا ماتيتش.

فيما يقود أنتوني مارسيال الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- أكسيل توانزيبي- آرون وان بيساكا

في الوسط: بول بوجبا- برونو فيرنانديز- نيمانيا ماتيتش

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود

ويحتل يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 والأخير بخمس نقاط فقط.