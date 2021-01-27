محمد صلاح لمنتخب اليد: فخورين بكم وكل التحية والتقدير لكم
الأربعاء، 27 يناير 2021 - 21:15
كتب : FilGoal
وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب ليفربول الإنجليزي التحية لمنتخب مصر لكرة اليد بعد الهزيمة أمام الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وخسر منتخب مصر أمام الدنمارك برميات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل ولعب وقتين إضافيين. (طالع التفاصيل)
وكتب صلاح عقب المباراة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية".
وأتم "فخورين جدا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".