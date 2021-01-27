محمد صلاح لمنتخب اليد: فخورين بكم وكل التحية والتقدير لكم

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب ليفربول الإنجليزي التحية لمنتخب مصر لكرة اليد بعد الهزيمة أمام الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم.

وخسر منتخب مصر أمام الدنمارك برميات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل ولعب وقتين إضافيين. (طالع التفاصيل)

وكتب صلاح عقب المباراة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية".

وأتم "فخورين جدا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".