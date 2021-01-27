محمد صلاح لمنتخب اليد: فخورين بكم وكل التحية والتقدير لكم

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

علي زين - يحيى الدرع - مونديال اليد

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب ليفربول الإنجليزي التحية لمنتخب مصر لكرة اليد بعد الهزيمة أمام الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر - كرة يد

وخسر منتخب مصر أمام الدنمارك برميات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل ولعب وقتين إضافيين. (طالع التفاصيل)

وكتب صلاح عقب المباراة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية".

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وأتم "فخورين جدا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".

محمد صلاح منتخب مصر لكرة اليد
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