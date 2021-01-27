شكرا لأنكم رجال.. الرميات الترجيحية تنصر الدنمارك على مصر إلى نصف النهائي

ودعت مصر بطولة كأس العالم لليد 2021 بعد الخسارة أمام الدنمارك في ربع النهائي بالرميات الجزائية.

المباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 35-35 بعد اللجوء لوقتين إضافيين، قبل أن تفوز الدنمارك بنتيجة 4-3 في الرميات الجزائية.

الدنمارك ستواجه الفائز بين إسبانيا والنرويج، فيما ستنتظر مصر التصنيف النهائي لمعرفة مركزها الأخير في البطولة.

مصر قدمت المباراة الأفضل في تاريخ كرة اليد المصرية، وكان الفوز قريبا أحيانا ولا يفصلنا عنه سوى ثوان قليلة. شكرا لرجال مصر لأنهم قدموا أفضل ما لديهم، وخسروا فقط بالرميات الجزائية أمام بطل العالم وأفضل فرق البطولة.

























































التشكيل

أحمد الأحمر بدأ المباراة، فيما حرس محمد عصام الطيار المرمى. وتواجد عمر الوكيل بكار في الجناح الأيسر.

وصف المباراة

مصر قدمت 5 دقائق أولى رائعة. عصام الطيار تصدى أولا، ثم سجل أحمد هشام "دودو".

الطيار تصدى مجددا، وتحصل محمد ممدوح هاشم على رمية جزاء، سجلها أحمد الأحمر.

التألق المصري تواصل بإيقاف دقيقتين لللاعب الدنمارك، وهدف ثالث من يحيى الدرع. 3-0 لمصر في الدقيقة السادسة.

استفاقة الدنمارك

منتخب الدنمارك وصل المباراة في الدقيقة السابعة. سجل ميكيل هانسين أول هدف للضيوف.

الدنمارك استمرت في الاستفاقة والتسجيل، وكانت النتيجة في الدقيقة العاشرة هي تقدم مصر 5-4.

مصر وسعت الفارق إلى هدفين مجددا هنا بهدفين عن طريق دودو والدرع، بينهما تصد من الطيار وهدف لـ هانسين للدنمارك.

وكانت النتيجة 7-5 في الدقيقة الـ13.

وكان التعادل الأول في اللقاء بالدقيقة الـ16 وبنتيجة 8-8.

الدنمارك تتقدم

هنا تقدمت الدنمارك لأول مرة بعد صمود نصف الشوط الأول من مصر.

مصر استعادت التقدم بالدقيقة الـ21 بعدف هدف من ممدوح هاشم، لكن الدنمارك ردت بالتعادل السريع جدا.

مجددا تقدمت مصر لآخر مرة في الشوط الأول عن طريق علي زين، وأدركت الدنمارك التعادل سريعا لتصبح النتيجة 11-11 في الدقيقة الـ22.

هنا حصلت الدنمارك على الأفضلية بهدفين لأول مرة بعد تصويبة من يحيى خالد في القائم، ارتدت بهدف دنماركي.

في الدقيقة الـ27 كانت النتيجة 14-12 للدنمارك، وإيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري مدافع مصر.

الدنمارك سجلت هدفا جديدا، وردت مصر بهدف عن طريق يحيى خالد بمهارة رائعة.

في المقابل، سجلت الدنمارك هدف آخر بالثانية الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بفارق 3 أهداف، وبنتيجة 16-13.

الشوط الثاني

مصر بدأت الشوط الثاني بشكل رائع. وكان التعادل الأول في الشوط الثاني بالدقيقة الـ34 وبنتيجة 17-17.

منذ ذلك اللحظة، استمرت المباراة تسير بدقيقة بدقيقة حتى الدقيقة الـ50. الدنمارك تقدمت بنتيجة 25-23 هنا.

من الدقيقة الـ51 إلى الدقيقة الـ55 استمرت الدنمارك 4 دقائق و33 ثانية بدون تسجيل.

يحيى خالد سجل، ثم محمد سند أدرك التعادل، ووصلنا للدقيقة الـ55 بنتيجة 25-25.

إثارة الدقيقة الأخيرة

قبل 20 ثانية من نهاية اللقاء أهدرت الدنمارك وأصبحت الكرة في حيازة مصر والنتيجة 28-28.

مصر أجرت تبديل بشكل خاطئ، ليقرر الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو. انتقال الكرة إلى حيازة الدنمارك، وإيقاف دقيقتين ضد محمد ممدوح هاشم.

دفاع مصر استطاع منع الدنمارك من التسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل 28-28 ونحتكم إلى وقت إضافي مع بطل العالم. محمد ممدوح هاشم اتجه سريعا نحوا أحمد هاشم "دودو" الذي قطع الكرة واحتضنه بقوة.

الوقت الإضافي الأول

يُقام الوقت الإضافي على شوطين. كل شوط من 5 دقائق.

الدنمارك استغلت النقص العددي المصري وتقدمت بفارق هدفين في الدقيقة الـ61 بنتيجة 30-28.

الشوط الإضافي الأول انتهى 31-29 للدنمارك.

في الشوط الإضافي الثاني، استفاقت مصر. سجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى خالد مجددا.

إثارة كبرى

الكرة كانت في حيازة الدنمارك ويتبقى 20 ثانية على النهاية والتقدم للدنمارك بنتيجة 33-32. حكم المباراة رفع رايته معلنا عن لعب سلبي، لكن مارك هانسين لاعب الدنمارك عطل اللعب، ليحتسب الحكم رمية جزائية لمصر ويطرد هانسين.

محمد سند سجل التعادل من الرمية الجزائية، وانتقلنا إلى وقت إضافي جديد من 10 دقائق مقسمين على شوطين، والنتيجة 33-33.

مصر لعبت بشكل رائع في الوقت الإضافي الثاني. كريم هنداوي تصدى أولا، ثم سجل يحيى الدرع لمصر وأصبحت النتيجة 35-34 في الدقيقة الـ72.

من الدقيقة الـ72 إلى الدقيقة الـ80 فشل الفريقين في التسجيل. وفي الثواني الثلاث الأخيرة، احتسب الحكم مخالفة تعطيل لعب ضد إبراهيم المصري مدافع مصر. الحكم طرد المصري، واحتسب رمية جزائية تعادلت منها الدنمارك.

الرميات الترجيحية

هنا لجأنا إلى الرميات الترجيحية.

في الرميات الترجيحية أهدر أحمد الأحمر وعلي زين لمصر، فيما سجل محمد سند، ويحيى خالد، ويحيى الدرع. في المقابل تصدى محمد عصام الطيار لرمية واحدة، لينتهي اللقاء بفوز الدنمارك بنتيجة 4-3 في الرميات الجزائية.

الدنمارك ستواجه الفائز بين إسبانيا والنرويج، فيما ستنتظر مصر التصنيف النهائي لمعرفة مركزها الأخير في البطولة.

أفضل مركز لمصر تاريخيا في البطولة كان الرابع بـ مونديال 2001، فيما أنهت مصر البطولة بين الثمانية الكبار 5 مرات تارخييا. بالمركز السادس مرتين عامي 1995 و1997، وفي المركز السابع عام 1999 في مصر، ثم الرابع سنة 2001، والثامن في 2019 في ألمانيا والدنمارك.