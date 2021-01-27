السيد فريد يعلن عبر في الجول انتقاله إلى أسوان: "فضلتهم على الإسماعيلي والبنك الأهلي"

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 20:22

كتب : أحمد شاكر

السيد فريد لاعب سموحة أمام الزمالك

أعلن السيد فريد عبر FIlGoal.com انتقاله لصفوف أسوان لمدة موسمين ونصف.

وصرّح السيد فريد لـ FilGoal.com قائلا: "انضممت إلى أسوان لأن فرص مشاركتي كبيرة ووقعت عقدا لمدة موسمين ونصف، كان هناك أكثر من عرض لكنني أردت المشاركة على الماديات".

وأضاف "أسوان يقدم موسما طيبا ولديه لاعبين جيدين، وفي مركز أفضل من أندية انفقت بشكل أكبر منه".

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وأردف عن الفرق التي سعت لضمه "الإسماعيلي والبنك الأهلي حاولوا ضمي لكنني في النهاية فضلت أسوان".

وأوضح "يلعبون مبارياتهم في القاهرة وهذا أمر جيد، فضلا عن وجود إدارة وجهاز فني على أعلى مستوى، والتزموا معي بالاتفاق الذي تم".

وأكمل "أنا من ناشئين أسوان وعلى علاقة طيبة بالناس هنا، عدت لبيتي وطموحي تحقيق مركز جيد مع أسوان هذا الموسم".

وأتم "وقعت بالأمس وبدأت مران اليوم الأربعاء، ولن أكون متواجدا في مباراة الجمعة المقبلة".

ويستعد أسوان لمواجهة وادي دجلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكان السيد فريد أعلن رحيله عن سموحة في نوفمبر الماضي حسبما أوضح لـ Filgoal.com. (طالع التفاصيل)

ويبلغ فريد من العمر 33 عاما، ولديه رحلة حافلة في الدوري المصري.

بدأ فريد رحلته في الاتحاد السكندري، ثم انتقل لسموحة، ومنه للإنتاج الحربي، قبل أن يعود إلى سموحة في 2016.

السيد فريد أسوان سموحة في الدوري
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