السيد فريد يعلن عبر في الجول رحيله عن سموحة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 18:42

كتب : أحمد شاكر

السيد فريد لاعب سموحة أمام الزمالك

كشف السيد فريد مدافع سموحة عن رحيله عن الفريق السكندري.

السيد فريد

النادي : سموحة

سموحة

وقال فريد لـ FilGoal.com: "تحدثت مع عمرو إسماعيل مدير شؤون اللاعبين، وأبلغته برغبتي في فسخ التعاقد. كان متبقيا لي موسما وحيدا".

وشدد "كل الشكر لسموحة، ولفرج عامر رئيس النادي، تشرفت بوجودي في صفوف الفريق".

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وأكمل "سبب رحيلي هو عدم شعوري بالراحة النفسية. شاركت مع أحمد سامي في مباراة الجونة وأحرزت هدف الفوز ثم تعرضت لإصابة وخرجت من حسابات المدير الفني".

وأردف "هذا الأمر تسبب في حزن لي، أبحث عن فرص مشاركة في مكان آخر".

وأتم "أمتلك ثلاث عروض في الوقت الحالي".

ويبلغ فريد من العمر 33 عاما، ولديه رحلة حافلة في الدوري المصري.

بدأ فريد رحلته في الاتحاد السكندري، ثم انتقل لسموحة، ومنه للإنتاج الحربي، قبل أن يعود إلى سموحة في 2016.

السيد فريد سموحة في الدوري
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