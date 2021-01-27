مؤتمر كلوب: نريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

طالب يورجن كلوب من فريقه أن يواصل التحسن كي يصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته.

ومنذ بداية العام الجاري لم ينجح ليفربول في تسجيل أي هدف في أربع مباريات متتالية في الدوري.

ولم ينجح ليفربول في الفوز في آخر خمس مباريات خاضها إذ أنه تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين.

أخبار متعلقة
موساشيو إلى لاتسيو سكاي: مستقبل جاتوزو مرتبط بمواجهة سبيزيا.. وبينيتث الأقرب لخلافته برباتوف: مانشستر يونايتد لا يحتاج سانشو.. سيكون فان دي بيك رقم 2

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل ملاقاة توتنام غدا الخميس في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي: "في هذا العالم نحن نفقد الثقة والإيمان سريعا جدا في كل شيء".

وواصل "كل شيء عظيم أو العكس ولكن هناك مراحل كثيرة بين هاتين النقطتين، لذا نحن لدينا الكثيرر من الالتزام اتجاه بعضنا البعض وهذا لا يعني أن الفريق عليه اللعب كما يريد".

وأردف "أرى الفريق يحاول ويعمل ونعمل جميعا على إيجاد الحلول، لا أقول لهم كل شيء جيد بل نواصل العمل، والأمر لا يتعلق بفرد واحد بل بالجميع".

وأكمل كلوب "نريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته".

وعن جوردان هندرسون قال: "لقد تدرب معنا هو وجويل ماتيب وسنقيم موقفهما قبل المباراة".

أما عن مواجهة توتنام فأشاد كلوب بالفريق وقال: "لقد كان فريقا رائعا والأكثر موهبة في إنجلترا حينما وصلت لتدريب ليفربول".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

فيما يأتي توتنام سادسا بـ33 نقطة وله لقاء أقل.

كلوب ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
السيد فريد يعلن عبر في الجول انتقاله إلى أسوان: "فضلتهم على الإسماعيلي والبنك الأهلي" 2 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يدعم أبو ريدة في انتخابات فيفا 18 دقيقة | مصر
سيراميكا كليوباترا يُعير محمد حسن إلى الإسماعيلي 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: نريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توخيل الأول – زياش وهافيرتز وجيرو يقودون تشيلسي ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
فيورنتينا يضم كوكورين "المسجون سابقا" ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ما دار في اجتماع الأندية بشأن تقنية الفيديو وموقف كأس مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مباشر مونديال اليد – مصر (34)-(34) الدنمارك.. التعااادل ووقت إضافي جديد
قد ينال إعجابك