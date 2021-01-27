مؤتمر كلوب: نريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته

طالب يورجن كلوب من فريقه أن يواصل التحسن كي يصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته.

ومنذ بداية العام الجاري لم ينجح ليفربول في تسجيل أي هدف في أربع مباريات متتالية في الدوري.

ولم ينجح ليفربول في الفوز في آخر خمس مباريات خاضها إذ أنه تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل ملاقاة توتنام غدا الخميس في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي: "في هذا العالم نحن نفقد الثقة والإيمان سريعا جدا في كل شيء".

وواصل "كل شيء عظيم أو العكس ولكن هناك مراحل كثيرة بين هاتين النقطتين، لذا نحن لدينا الكثيرر من الالتزام اتجاه بعضنا البعض وهذا لا يعني أن الفريق عليه اللعب كما يريد".

وأردف "أرى الفريق يحاول ويعمل ونعمل جميعا على إيجاد الحلول، لا أقول لهم كل شيء جيد بل نواصل العمل، والأمر لا يتعلق بفرد واحد بل بالجميع".

وأكمل كلوب "نريد أن نصبح الفريق الذي لا يرغب أي منافس في مواجهته".

وعن جوردان هندرسون قال: "لقد تدرب معنا هو وجويل ماتيب وسنقيم موقفهما قبل المباراة".

أما عن مواجهة توتنام فأشاد كلوب بالفريق وقال: "لقد كان فريقا رائعا والأكثر موهبة في إنجلترا حينما وصلت لتدريب ليفربول".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

فيما يأتي توتنام سادسا بـ33 نقطة وله لقاء أقل.