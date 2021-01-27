تشكيل توخيل الأول – زياش وهافيرتز وجيرو يقودون تشيلسي ضد ولفرهامبتون

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الجديد للمرة الأولى وذلك في مواجهة ولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف تشيلسي منافسه ولفرهامبتون في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بـ29 نقطة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ14 بـ22 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: تياجو سيلفا- أنطونيو روديجير- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: بن تشيلويل- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- حكيم زياش- كاي هافيرتز

في الهجوم: كالوم هودسون أودوي- أوليفييه جيرو