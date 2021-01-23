"بسبب الوباء".. بينيتث يرحل عن تدريب داليان الصيني

السبت، 23 يناير 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

بينيتث

انفصل المدرب الإسباني رافاييل بينيتث عن نادي داليان الصيني بالتراضي.

وأرجع بينيتث القرار إلى جائحة كورونا وحفاظا على سلامة عائلته وسط تفشي الوباء.

وأفاد بينيتث في بيان: "فيروس كورونا غيّر حياتنا ومخططاتنا للأسف خلال العام الماضي، ولذا فإنني من اليوم لن أكون مدربا لـ داليان بكل أسف".

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وأضاف: "الوباء لا يزال حاضرا، ومساندة عائلاتنا كانت أولوية في اتخاذ هذا القرار".

وتقاضى بينيتث 12 مليون جنيه إسترليني سنويا خلال مهمة تدريب داليان وفقة لشبكة سكاي.

بينيتث (60 عاما) تولى المهمة في يوليو 2019 عقب رحيله عن تدريب نيوكاسل يونايتد، وقاد الفريق الصيني في 37 مبارة، فاز في 11 منها فقط، وتعادل 8، وخسر 18.

وأنهى داليان الدوري الصيني الموسم الماضي في المركز 12، وتجنّب الهبوط بعد خوض الملحق.

وسبق لـ بينيتث تولي تدريب العديد من الأندية الكبيرة، مثل فالنسيا وليفربول وإنتر ميلان وتشيلسي ونابولي وريال مدريد.

رافا بينيتث
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