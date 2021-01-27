برباتوف: مانشستر يونايتد لا يحتاج سانشو.. سيكون فان دي بيك رقم 2

يؤمن ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن ناديه لا يحتاج للتعاقد مع جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند.

وكان سانشو أحد أهداف يونايتد الرئيسية في الانتقالات الصيفية الماضية لكن دورتموند ويونايتد لم يتوصلا لاتفاق حول القيمة المادية للصفقة.

وقال برباتوف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "قرأت بعض التكهنات حول قدوم سانشو ليونايتد وأين يمكن أن يلعب".

وواصل "النادي أمامه العديد من المباريات في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي ولكن ماذا حدث لدوني فان دي بيك؟ سيكون سانشو هو فان دي بيك رقم 2".

وأردف اللاعب البلغاري "نعم هو لاعب عظيم ولكن النادي حينها سيمتلك الكثير من المواهب".

ويعاني فان دي بيك من قلة مشاركاته مع يونايتد في ظل اعتماد الفريق على برونو فيرنانديز وبول بوجبا في خط الوسط سويا.

وأوضح برباتوف "إدينسون كافاني صفقة رائعة هل يمكن أن تجعله بديلا؟ لن يمكن أن تجلس سانشو على مقاعد البدلاء خاصة أنه لاعب جيد، هل تريد ذلك النوع من الصداع الفاخر الذي تخبر اللاعبين فيه بإراحتهم اليوم؟ هذه ليست محادثة جيدة بين المدرب واللاعب وأنا أخبركم عن تجربة".

وأكمل "وبغض النظر عن حديثي لا أعتقد أن الصفقة ستتم، الطريقة التي تسير بها الأمور حاليا يجب أن نشيد فيها بمدرب الفريق أولي جونار سولشاير".

وتابع "سولشاير وجد التوازن الصحيح بين اللاعبين، ووجد التوازن مع اللاعبين الذين لا يتذمرون من عدم اللعب وهذا أمر صعب، لقد اتخذ القرارات الصحيحة".

وعن هل انتقال سانشو لمنافس مباشر ليونايتد يعد ضربة قوية لهم أتم برباتوف حديثه "هذه ليست القضية، لا يوجد أي شخص أكبر من مانشستر يونايتد، لذا لا أتوقع أن يحدث أي شيء".