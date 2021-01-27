جوندوجان: غياب دي بروين ضربة قوية ولكن

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 17:16

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - وست بروميتش ألبيون

يشعر إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بأن فريقه استفاد كثيرا من التدوير في التشكيل مما جعله يقفز لصدارة الدوري الإنجليزي.

سيتي ارتقى لصدارة الدوري يوم الثلاثاء بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد بعدما سحق وست بروميتش ألبيون بخماسية نظيفة.

وقال جندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كما قلت من قبل، نحن جميعا نبذل قصارى جهدنا، لا يهم من يلعب".

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وأضاف "كان لدينا عدد قليل من اللاعبين على مدار الأسبوعين الماضيين في ظروف مختلفة بسبب فيروس كورونا والإصابات".

وتابع "غياب كيفن دي بروين ضربة كبيرة لنا في المباريات القليلة القادمة، لكن سيكون لدينا لاعبون سيحصلون على المزيد من وقت اللعب الآن خلال المباريات القليلة المقبلة، ونحن بحاجة إلى مشاركة الجميع".

وأتم جوندوجان "كل لاعب يعطينا صفات مختلفة ودفعة مختلفة. نحن بحاجة إلى الاستمرار فقط".

وسجل جوندوجان هدفه السابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واعترف بأنه لا يوجد أي سبب خاص لمستواه المميز في الوقت الحالي.

وصرح "لا أعرف لأكون صادقا! ليس هناك سر حقا، أحاول فقط أن أكون في الأماكن المناسبة في اللحظات المناسبة".

وأتم "لقد لعبت مؤخرا في مراكز الهجوم وأحاول اتخاذ القرارات الصحيحة عندما تسنح لي الفرصة بالقرب من منطقة الخصم. أحاول بذل قصارى جهدي".

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي
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